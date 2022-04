Ratinho comemora aniversário do neto, Noah: ''Te amo''

O apresentador Ratinho comemorou o aniversário de 4 anos do neto, Noah

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 20h45

Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho (66), usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial.

Nesta terça-feira, 12, o neto do apresentador do SBT completou 4 anos de vida, e ele fez questão de prestar uma bela homenagem.

Em seu perfil no Instagram, Ratinho compartilho uma foto em que aparece na piscina ao lado de Noah e do filho, Gabriel Massa, e falou sobre o aniversário do neto. "Hoje meu neto Noah faz 4 anos! Feliz aniversário meu neto, TE AMO", escreveu ele na legenda da publicação.

Os seguidores parabenizaram o menino. "Essa família é incrível", comentou o cantor Sorocaba, da dupla com Fernando. "Feliz aniversário. Que Deus abençoe sempre", disse uma internauta. "Que Deus abençoe e guarde sempre sua vida e lhe acrescente muitos e muitos anos de vida com muita saúde", desejou um fã.

O neto de Ratinho nasceu com hidrocefalia. Em entrevista para Patrícia Abravanel (44), o apresentador revelou que "essa condição causa o acúmulo de líquido no cérebro, levando ao inchaço da cabeça".

Confira a homenagem do apresentador para o neto: