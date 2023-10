Celso Portiolli manda recado para Luciano Huck após atitude na TV

Celso Portiolli reage após atitude da equipe de Luciano Huck na Globo e manda recado no SBT

O apresentador Celso Portiolli surpreendeu ao mandar um recado para o apresentador Luciano Huck no SBT. Ao vivo no último final enquanto comandava o Domingo Legal, ele reagiu à homenagem da Globo ao seu programa na semana passada. Ele falou sobre a recriação do antigo palco do Domingo Legal no quadro Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck, durante a participação de João Augusto, filho de Gugu Liberato, e João Silva, filho de Faustão.

No SBT, Portiolli falou que adorou a homenagem e agradeceu pelo carinho com sua atração. “Quero mandar um abraço pro Luciano Huck e também pro Domingão pela homenagem que vocês fizeram ao Domingo Legal. Aquele quadro muito bacana com o João Silva e também com o João, filho do Gugu, o João Augusto. Foi muito bacana, muito legal”, afirmou.

Por fim, ele disse: “Parabéns. Adoramos aqui a homenagem ao Domingo Legal. Beijão carinhoso para vocês aí”.

Celso Portiolli no BBB?!

O apresentador Celso Portiolli (55) comentou sobre os rumores de que podeira apresentar o Big Brother Brasil, da Globo, no futuro. Sucesso com o programa Domingo Legal no SBT, ele confessou que não gostaria de mudar de trabalho, mas teria uma condição para aceitar um suposto convite.

“Não é para mim. É uma coisa que eu não gostaria de fazer, mas pagando bem eu faço. Já saiu muito tempo atrás uma pesquisa, e eu tinha ganhado essa pesquisa para apresentar o BBB”, disse ele no podcast PodCats. Inclusive, ele relembrou que seu nome já apareceu em pesquisas sobre um futuro apresentador do reality show.

Portiolli ainda comentou que tem amizade com Ana Furtado (49), que é esposa do diretor Boninho (61), e com a atriz Tata Werneck (39). “Eu conhecia a Ana Furtado através do Instagram e do Whatsapp. A gente conversava há muito tempo, e quando eu vi a Ana pela primeira vez foi agora. Aí fui tirarfoto. Ela, a Ana Furtado, que é uma graça de pessoa, e também a Tata Werneck, que é um amor, única que pergunta 'como você está, como está a saúde'. Então eu tenho um carinho muito grande pelas duas”, comentou.