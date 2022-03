Celso Portiolli encanta ao mostrar encontro com a mãe: ''É muito linda''

Apresentador Celso Portiolli compartilhou fotos com a mãe e esbanjou amor em sua rede social

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 11h10

O apresentador Celso Portiolli (54) encantou os internautas ao compartilhar novas fotos com a mãe!

Nesta segunda-feira, 14, o comunicador do SBT iniciou a semana com muito amor em sua rede social ao publicar cliques com dona Dibe Portiolli (95).

"Eu e ela. É muito linda! Arrasta para o lado", disse Celso Portiolli se derretendo pela mãe ao fazer selfies com ela.

Nos comentários, os internautas admiraram os registros fofíssimos. "Que lindo esse amor", admiraram os fãs. "Linda sua mãe, muito simpática", falaram outros.

No último ano, após ficar dois anos sem abraçar dona Dibe devido à pandemia, Celso Portiolli a reencontrou. Também em 2021, ele celebrou os 95 anos dela.

Veja o encontro de Celso Portiolli com a mãe: