Cecília Flesch se pronuncia após ser demitida da Globo por falar mal da emissora

A jornalista Cecília Flesch se manifestou nas redes sociais após a Globo confirmar sua demissão

A jornalista Cecília Flesch, que apresentava o programa Em Ponto, da GloboNews, foi demitida da Globo nesta terça-feira, 13. A demissão aconteceu após ela fazer alguns comentários negativos sobre a emissora no podcast 'É Noia Minha?'.

O desligamento da apresentadora, que estava no canal desde 2005, foi confirmado pela Globo ao site Notícias da TV. Segundo a publicação, a emissora já planejava realizar algumas mudanças no programa, e agora ele será reformulado para ganhar mais dinamismo, já que não estava obtendo bons resultados e perdendo audiência.

Nas próximas semanas, o programa Em Ponto será comandado por Mônica Waldvogel ao lado de Tiago Eltz. Ela, vale dizer, atuava até então como comentarista. O GloboNews Mais terá o comando apenas de Julia Duailibi.

Cecília Flesch se manifesta sobre demissão

Após a demissão, Cecília usou seu perfil no Twitter para se pronunciar sobre a repercussão de seus comentários no podcast 'É Noia Minha?', que aconteceu abril, contudo, os trechos viralizaram na web nesta última segunda-feira, 12.

"Eu sei que aqui é conhecido como a rede do ódio, mas tá atípico pra mim, hein? Muito carinho rolando. Mas ó: eu não falei mal do meu (ex) local de trabalho, ok? Vamos difundir a hashtag 'ouve o podcast?' Ouçam e vocês vão entender como não teve nada demais!", afirmou ela.

Depois, a jornalista ainda explicou um de seus comentários. "Ah! E sobre 'rivonews', eu falo que a gente lida com muita notícia difícil e pesadaa. A gente é obrigado a se medicar, né? E isso é uma brincadeira interna e antiga. Todo mundo tem seu ansiolítico naquela redação: ou é o remédio, o cigarro, o chocolate…", justificou.

Entenda a história

A jornalista Cecilia Flesch foi suspensa pela direção da Globo após dar uma entrevista muito sincera. As declarações repercutiram mal e ela foi chamada para uma reunião de emergência. As informações são do TV Pop, que contou que não há clima para a volta da profissional e ela pode ser demitida por justa causa.

Na conversa sincera da jornalista ao podcast, ela disse que a emissora tem um apelido inusitado nos bastidores. "A gente chama de RivoNews. Não tem como fugir da realidade. E como a gente foge da realidade? Se medicando", disse ela, que também reclamou do horário de trabalho. "Quando eu pedi pelo amor de Deus, eles falaram: 'agora vou te dar uma rotina, você vai começar a acordar às 3h da manhã'. Eu virei para o meu chefe e falei: 'não é o que eu quero, mas é o que eu preciso'", disse.

Cecília ainda contou que costuma usar o celular durante entrevista com políticos. "Se vocês já me viram fazendo uma pergunta no programa, eu estava jogando TwoDots dois segundos antes. Eu faço entrevistas ao vivo jogando TwoDots. Eu estou ali entrevistando o Renan Calheiros e fazendo quadrados, entendeu? Se eu só presto atenção nele, vou começar a prestar atenção no olho, sobrancelha, no trejeito. Se eu estiver só ouvindo, vou prestar mais atenção. São três horas de programa… das 7h30 em diante é assim que eu funciono."