Causa da morte do ator Andre Braugher, de Brooklyn Nine-Nine, é revelada

O ator Andre Braugher, da série Brooklyn Nine-Nine, faleceu há apenas três dias e a causa de sua morte foi divulgada na imprensa internacional

A morte do atorAndre Braugher comoveu os fãs da série Brooklyn Nine-Nine. Ele faleceu aos 61 anos na segunda-feira, 11, e a causa da morte só foi revelada nesta quinta-feira, 14.

De acordo com a revista People, ele morreu em decorrência de complicações do câncer de pulmão, que ele descobriu recentemente. Os detalhes sobre o falecimento não foram divulgados pela família.

Em sua carreira, Andre Braugher venceu dois prêmios Emmy por seus trabalhos em Homicida e em Thief. Além disso, ele foi indicado quatro vezes ao prêmio da TV por seu papel na série Brooklyn Nine-Nine

Ele nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, e se formou nas universidades de Stanford e Juilliard. Ele deixou a esposa, Amo Brabson, e os três filhos, John Wesley, Michael e Isaiah.

Raven-Symoné fala sobre a morte do irmão caçula

Há poucos dias, a atriz Raven-Symoné, conhecida por ser a protagonista da série As Visões da Raven, está de luto. Isso porque o irmão caçula dela, Blaize Pearman, morreu aos 31 anos de idade. A morte dele aconteceu há um mês, mas só foi revelada publicamente nesta semana pela atriz, que também contou a causa da morte.

Na segunda-feira, 11, Raven completou 38 anos de idade e fez uma declaração para agradecer pelas mensagens de carinho em seu aniversário. Porém, ela contou que não estava plenamente feliz por causa do luto pela morte do seu irmão. O rapaz morreu em decorrência de complicações de um câncer de cólon.

“É difícil comemorar plenamente sabendo que eu estou aqui e ele não. Foi um pouco agridoce para mim, para ser honesta, porque no mês passado perdi meu irmão, Blaize. Ele lutou contra o câncer de cólon por cerca de dois anos e está em um lugar melhor agora. Ele é amado e faz falta, e as emoções entram e saem do meu corpo, da minha mente e da minha família parecem uma montanha-russa”, disse ela.