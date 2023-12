Andre Braugher, estrela da série 'Brooklyn Nine-Nine', morre aos 61 anos

O ator Andre Braugher, conhecido por interpretar Raymond Holt na série de comédia norte-americana 'Brooklyn Nine-Nine', morre aos 61 anos

O ator norte-americano Andre Braugher morreu aos 61 anos nesta terça-feira, 12. Segundo as informações do site Deadline, o astro faleceu após uma breve e não especificada doença. O artista ficou conhecido principalmente por dar vida ao capitão Raymond Holt, um dos protagonistas da série de comédia policial Brooklyn Nine-Nine.

Nascido em 1 de julho de 1962 na cidade de Chicago, Illinois, o ator tinha uma carreira consagrada na televisão e cinema norte-americano. A sua estreia ocorreu em 1989, no filme Tempo de Glória, onde ele contracenou com Denzel Washington e Morgan Freeman.

Ao longo dos anos, ele recebeu 11 nomeações ao Emmy Awards, uma das mais importantes da TV internacional. Entre elas, ele venceu duas vezes com a série Homicide: Life on the Street, em 1998, e com a minissérie Thief, em 2006.

Por seu papel em Brooklyn Nine-Nine, Andre venceu duas vezes como Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia no Critics Choice Television Award, em 2014 e 2016. Já no Emmy Awards, seu papel foi indicado quatro vezes entre 2014 e 2020.

Além disso, ele participou de outros grandes destaques do cinema, como Cidade dos Anjos, de 1998, Posseidon, de 2006, e Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, de 2007. Andre Braugher deixa sua esposa, a atriz Ami Brabson, e seus três filhos, Michael, Isaiah e John Wesley.

Confira algumas homenagens de fãs:

ninguém poderia nos ter proporcionados cenas tão icônicas como Andre Braugher de capitão holt pic.twitter.com/uWNhIQPGZY — Brooklyn 99 Brasil (@b99bra) December 13, 2023

Andre nos trouxe umas das cenas mais marcantes e emocionantes do final da última temporada de brookyln 99 que foi quando o capitão holt disse que teria muito orgulho se tivesse tido um filho igual ao jake peralta



Descanse em paz Andre Braugher. pic.twitter.com/NuiTYNgXRP — Brooklyn 99 Brasil (@b99bra) December 13, 2023