Cássia Kis anuncia que deixará a TV Globo após ‘Travessia’ e expõe motivo

Após anunciar que sairá em breve da TV Globo, Cássia Kis expõe o motivo: “Sabia que minha história nas novelas estava perto do fim”

CARAS digital Publicado em 13/10/2022, às 14h21

Cássia Kis (64), que está interpretando a personagem Cidália em ‘Travessia’, anunciou que vai se aposentar após a trama e deixar a TV Globo. Após participar de grandes produções, a atriz explicou que fazer novela é muito cansativo e que a ideia de se aposentar já é antiga, apenas esperava uma oportunidade para encerrar esse ciclo com chave de ouro.

Em entrevista para o Splash, Cássia disse: “Sabia que minha história nas novelas estava perto do fim, e quando veio um convite e vi que era da Glória, pensei: 'Ela é o ícone da telenovela. Ninguém faz o que ela faz. É a única que escreve novela de verdade'. Aí veio a decisão de parar após Travessia.” Apesar disso, a atriz que está finalizando mais uma temporada da série ‘Desalma’, do Globoplay, conta que pretende continuar com os outros modelos de atuação: “Estou muito velha para acabar? Não, não estou. Mas estou cansada. Quero fazer outras coisas e tenho chance. Quero ter outra vida. Tenho 64 anos, aparento 90. Uma vida de novela toma muito tempo.”

“Eu agradeço tudo que a TV Globo me deu. Fiz novelas cuja o ibope era de 98 pontos, uma loucura. O Brasil parava para ver um projeto.” finalizou Cássia, agradecendo a emissora."

Após cena com Cássia Kis, Jade Picon não convence telespectadores com sotaque carioca

Jade Picon (21) virou assunto nas redes sociais após contracenar com Cássia Kis durante os primeiros capítulos da novela e mostrar o sotaque carioca escolhido para a personagem Chiara. A presença do ‘S’ e do som de ‘X’ mais puxado nas frases não convenceu o público, apesar de Jade já ter se pronunciado sobre sua atuação e ter rebatido críticas em relação ao seu trabalho. Veja a cena que viralizou: