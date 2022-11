Carolina Dieckmann surge com cabelos cacheados em foto e ganha elogios

A atriz Carolina Dieckmann está com os cabelos mais curtos para sua próxima novela

A atriz Carolina Dieckmann (44) mudou o corte de cabelo para seu novo trabalho na Rede Globo. Ela será Lumiar, uma respeitada advogada, na próxima novela das sete"Tô na Fé", que estreia em janeiro do ano que vem.

Lumiar é controladora, pragmática e metódica. Ela conheceu o marido na faculdade de Direito e juntos conquistaram o sucesso na profissão como advogados criminalistas. Se sente completa com a relação que tem com ele, o trabalho no escritório e as aulas que ministra na universidade.

Para a personagem, Carolina surgiu cacheada nas redes sociais nesta segunda-feira, 28. A atriz compartilhou fotos com o cabelo chanel e os fios loiros em um penteado. "Olha só esse cabelão (risos). Quem ama?", escreveu ela na legenda da publicação.

Carolina recebeu elogios e Juliana Paes (44) foi uma das primeiras a comentar a postagem dela. "Amo amo amo!", disse a atriz. "Ficou linda linda linda", elogiou Claudia Ohana (59).

Carolina Dieckmann mostra carteira de trabalho e celebra 30 anos de carreira

Ao completar 30 anos de trabalho, Carolina Dieckmann compartilhou um registro onde mostra sua carteira de trabalho e comenta sobre a profissão que escolheu e os longos anos de atuação na Globo, onde estreou na minissérie Sex Appeal, em 1993. A artista foi contratada pela emissora em 1992, quando tinha apenas 14 anos.

"1-11-1992. Hoje eu completo 30 anos de trabalho. Trinta anos aqui, nessa emissora, sem nunca sair;

sei nem direito o que sentir… Passa um filme na cabeça; aquela menina de 14 anos, entregou tanta coisa quando teve essa página assinada… Mal sabia, BEM queria. Tanta coisa passou, pouca coisa mudou. A essência é uma pedra que brilha bruta, a gente lapida daqui e dali, mas o que tem dentro

é o que já era, sequer envelhece", escreveu em seu perfil no Instagram.