Carolina Dieckmann mostra carteira de trabalho e celebra 30 anos de carreira: ''Passa um filme na cabeça''

Atriz Carolina Dieckmann completa 30 anos como funcionária da Globo e posta foto da carteira de trabalho ao comemorar a carreira de sucesso

A atriz Carolina Dieckmann (44) usou as redes sociais nesta terça-feira, 01, para comemorar sua carreira de sucesso!

Completando 30 anos de trabalho, a famosa compartilhou um registro mostrando sua carteira de trabalho e comentou sobre a profissão que escolheu e os longos anos de atuação na TVGlobo, onde estreou na minissérie Sex Appeal, em 1993. A artista foi contratada pela emissora em 1992, quando tinha apenas 14 anos.

"1-11-1992. Hoje eu completo 30 anos de trabalho. Trinta anos aqui, nessa emissora, sem nunca sair;

sei nem direito o que sentir… Passa um filme na cabeça; aquela menina de 14 anos, entregou tanta coisa quando teve essa página assinada… Mal sabia, BEM queria. Tanta coisa passou, pouca coisa mudou. A essência é uma pedra que brilha bruta, a gente lapida daqui e dali, mas o que tem dentro

é o que já era, sequer envelhece", iniciou escrevendo em sua conta no Instagram.

"O tempo muda muito, mas não muda tudo. Ainda hoje sinto doces borboletas chacoalhando meu estômago", declarou ainda Carolina Dieckmann.

"Parabéns. Que venham muitos anos de trabalho", desejou Rafael Portugal nos comentários do post. "Carol praticamente saiu do berçário direto para os estúdios Globo, parabéns", comentou Marcia Marba, irmã de Angélica. "Uma carreira brilhante!", destacou Nana Rude. "Que demais! Parabéns pela carreira linda que você construiu", parabenizou Leo Fuchs.

Vale destacar que Carolina Dieckmann participou de novelas de sucesso da Globo, como Laços de Família (2000), Mulheres Apaixonadas (2003), Senhora do Destino (2004) e Cobras e Lagartos (2006).

Confira a carteira de trabalho de Carolina Dieckmann:

