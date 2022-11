Carolina Dieckmann posa com Mel Maia e diz que sonhou com Domingos Montagner: ''Você tá aqui''

Atriz Carolina Dieckmann faz antes e depois com Mel Maia, com quem vai trabalhar em nova novela, e diz que teve sonho com Domingos Montagner

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 10h18

A atriz Carolina Dieckmann (44) usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 11, para fazer um antes e depois com a jovem Mel Maia (18)!

Em seu feed no Instagram, a loira resgatou um clique em que as duas aparecem na época em que contracenaram na novela Joia Rara em 2013 e um registro atual. Na trama produzida pela TV Globo e escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, Mel interpretava a protagonista Pérola, e Carolina vivia Iolanda.

Na legenda, Carolina revelou que sonhou com o ator Domingos Montagner (1962 - 2016), que faleceu em setembro de 2016 por afogamento no Rio São Francisco durante gravações da novela Velho Chico. Em Joia Rara, Domingos dava vida ao personagem Mundo.

"Sei que tô atrasada em matéria de #TBT. Acontece que estamos em lumiar -Mel e eu- revivendo esse encontro lá de Joia Rara e eu só recebi essa foto hoje de manhã de modo que quis postar mesmo assim,

porque fiquei com saudade de tudo que já vivemos e emocionada com o que ainda vamos viver…", iniciou a loira. Carol e Mel estão no elenco da próxima novela das sete Vai na Fé.

"Não bastasse isso, hoje sonhei com @domingosmontagneroficial. Deve ter a ver; a vida apronta bonito: Mundo, você ta aqui! Arrasta pra ver a gente hoje!!!!", disse ainda Carolina Dieckmann na legenda.

Confira as fotos de Carolina Dieckmann com Mel Maia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann aproveita cinema com o marido no Rio de Janeiro

Recentemente, a atriz Carolina Dieckmann decidiu fazer uma aparição rara junto de seu marido, o diretor Tiago Worcman. O casal de pombinhos foi curtir de cinema para ver a pré-estreia do filme Armageddon Time, que contou com outros famosos no Rio de Janeiro.

O casal esteve presente na pré-estreia do filme que aconteceu na Estação Net Gávea, no Rio de Janeiro. Por conta do frio, a atriz apostou em um sobretudo preto cobrindo todo seu corpo, e o maridão em uma jaqueta preta e calça cinza, ambos bem básicos. Juntos desde 2007, Carol e Tiago são pais de José, de 15 anos de idade. A atriz também é mãe de Davi Frota, que tem 23 anos, fruto de seu relacionamento com o ator e artista circense Marcos Frota, com que foi casada durante os anos de 1997 até 2004.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!