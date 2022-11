Carolina Dieckmann aproveita cinema com marido no Rio de Janeiro

Atriz Carolina Dieckmann curte a noite de cinema com Tiago Worcman em pré-estreia de filme

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 22h12

Nesta terça-feira, a atriz Carolina Dieckmann (44) decidiu fazer uma aparição rara junto de seu marido, o diretor Tiago Worcman. O casal de pombinhos foi curtir de cinema para ver a pré-estreia do filme Armageddon Time, que contou com outrs famosos no Rio de Janeiro.

O casal esteve presente na pré-estreia do filme que aconteceu na Estação Net Gávea, no Rio de Janeiro. Por conta do frio, a atriz apostou em um sobretudo preto cobrindo todo seu corpo, e o maridão em uma jaqueta preta e calça cinza, ambos bem básicos.

Carolina Dieckmann e Tiago Worcman - Créditos: Daniel Pinheiro / AgNews

Juntos desde 2007, Carol e Tiago são pais de José, de 15 anos de idade. A atriz também é mãe de Davi Frota, que tem 23 anos, fruto de seu relacionamento com o ator e artista circense Marcos Frota, com que foi casada durante os anos de 1997 até 2004.

Carolina Dieckmann celebra 19 anos de união com Tiago Worcman: ''Só posso dizer que é amor''

Em junho deste ano, Carolina Dieckmann e Tiago Worcman celebraram 19 anos de casados. E para comemorar a data, a loira fez um belo texto apaixonado nas redes sociais para homenagear o amado. "Post atrasado por motivo de estar vivendo. Isso foi ontem. Dia em que completamos DEZENOVE anos juntos", começou escrevendo.

"Sim, 19 anos, ou pra ficar bem impressionante: 6935 dias, que pra mim parece número de uma vida. Não vou dizer foi fácil, mas foi escolhido; a gente se escolhe todo santo dia. Não posso dizer que foi difícil, porque não saberia o que fazer sem você. Só posso dizer que é AMOR. Desses que te fazem dançar nas estrelas, se sentir mais vivo que tudo, achar a vida mais bonita quando você está perto,

e necessária justo porque você está aqui. Te amo, nam. Dezenove anos and counting…", declarou Carolina.