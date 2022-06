Carolina Dieckmann celebra 19 anos de união com Tiago Worcman: ''Só posso dizer que é amor''

Atriz Carolina Dieckmann faz linda declaração ao comemorar 19 anos com o diretor de televisão Tiago Worcman

Semana especial na casa de Carolina Dieckmann (43)! Nesta terça-feira, 14, a atriz fez uma linda declaração para o marido, Tiago Worcman!

A loira e o amado completaram mais um ano juntos na última segunda-feira, 13, e ela fez questão de escrever um belo texto para o amado nas redes sociais, com quem é casada desde 2007.

Em seu perfil no Instagram, a famosa publicou um clique em que aparece sorridente ao lado do diretor de televisão e comemorou os 19 anos de união e amor.

"Post atrasado por motivo de estar vivendo. Isso foi ontem. Dia em que completamos DEZENOVE anos juntos", começou escrevendo.

"Sim, 19 anos, ou pra ficar bem impressionante: 6935 dias, que pra mim parece número de uma vida. Não vou dizer foi fácil, mas foi escolhido; a gente se escolhe todo santo dia. Não posso dizer que foi difícil, porque não saberia o que fazer sem você. Só posso dizer que é AMOR. Desses que te fazem dançar nas estrelas, se sentir mais vivo que tudo, achar a vida mais bonita quando você está perto,

e necessária justo porque você está aqui. Te amo, nam. Dezenove anos and counting…", declarou Carolina.

"Lindos demais", "Todo o amor do mundo para vocês", "Ai que amor tudo isso que está escrito aí!", elogiaram os fãs nos comentários. Alguns internautas comentaram sobre a semelhança dos dois: "Vocês se parecem até fisicamente. Parabéns, Deus abençoe!", "Vocês parecem irmãos", "Vocês são tão perfeitos que até parecem um com outro!".

Vale ressaltar que Carolina e Tiago são pais de José, de 14 anos. O filho mais velho da atriz, Davi (22), é fruto do relacionamento com Marcos Frota.

Carolina Dieckmann se declara para a mãe falecida

No último dia 06 de junho, Carolina Dieckmann recordou com carinho o aniversário sua mãe, Maíra, que faleceu em agosto de 2019, enquanto dormia. "Dia seis de junho é o aniversário da minha mãe. Digo, de vida. Aquele dia que sempre existiu com o sentido de comemorar a existência dela. Muito embora ela já não esteja mais aqui, eu sigo comemorando o tempo dela, as memórias com ela, os passos bonitos que ela deu nesse mundo. Hoje eu me peguei desejando saúde, mesmo ela não precisando mais. E entendi que às vezes as palavras mudam de endereço, e a saúde que eu desejo pra ela, é pra que eu a tenha, e pra que assim ela siga vivendo através de mim… eu desejo que eu siga aqui transbordando ela, em cada sorriso, em cada semelhança", disse ela.

