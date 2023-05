Carol Castro relembra primeira personagem na TV e fala sobre novo trabalho: "Experiências incríveis"

A atriz Carol Castro relembrou sua personagem na novela 'Mulheres Apaixonadas', que voltará ao ar no 'Vale A Pena Ver de Novo'

Carol Castro (39) usou as redes sociais neste sábado, 6, para recordar uma foto de sua primeira personagem na televisão.

Em 2003, a atriz estreou na novela Mulheres Apaixonadas, interpretando a personagem Gracinha, que faz de tudo para atrapalhar o romance de Cláudio (Erik Marmo) e Edwiges (Carolina Dieckmann).

Ao recordar a foto, ela falou sobre a volta da novela no Vale A Pena Ver de Novo, 20 anos após a estreia. "Minha 1ª personagem na TV, a odiada (des) Gracinha em 'Mulheres Apaixonadas' no Vale a pena ver de novo a partir de 25 de maio! - 20 anos depois", escreveu.

Depois, Carol falou sobre voltar a atuar em novelas após quase cinco anos se dedicando a outros trabalhos. Ela está na novela das 18h, Amor Perfeito, da Globo. Sua personagem, Darlene, aparecerá em breve na trama.

"E ao mesmo tempo, eu, voltando as novelas depois de quase 5 anos fazendo muito cinema, streaming e vivendo experiências incríveis também. Já, já chega Darlene em 'Amor Perfeito', novela das 18h na globo! Qual será a história dela? Louca pra contar… Não vejo a hora", completou.

Confira a publicação de Carol Castro:

Foto de biquíni

A atriz Carol Castro roubou a cena no Instagram ao decidir colocar a beleza natural para jogo e exibir o corpão estonteante com um clique de biquíni na praia. Mas a beldade pegou todos de surpresa ao brincar com a expectativa e a realidade do registro.

Na publicação, Carol deu início ao álbum com uma foto exibindo o corpo inteiro enquanto se alongava na praia. A pose deixou o abdômen sequinho e as pernas torneadas em evidência. O biquíni roxo também valorizou as curvas da morena. Na sequência, a atriz elegeu a foto de um esquilinho fazendo uma pose parecida para brincar com os seguidores.

