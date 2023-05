Globo escolhe quais novelas vão substituir O Rei do Gado e Chocolate com Pimenta

Novelas de Manoel Carlos e Ivani Ribeiro vão ser reprisadas nos próximos meses nas tardes da Globo

A TV Globo já definiu quais novelas vão substituir O Rei do Gado e Chocolate com Pimenta, que estão entrando na reta final. De acordo com o site Notícias da TV, a emissora decidiu que vai reprisar Mulheres Apaixonadas, de Manoel Carlos, no Vale a Pena Ver de Novo, e a novela Mulheres de Areia, de Ivani Ribeiro, na faixa de novelas logo após o Jornal Hoje.

Mulheres Apaixonadas foi exibida originalmente em 2003 e deverá ser reprisada a partir de 29 de maio. O retorno da trama também seria uma forma de celebrar o aniversário de 90 anos do autor Manoel Carlos, que completou a nova idade neste ano, e também os 20 anos da exibição original da história.

Enquanto isso, Mulheres de Areia deve voltar às telinhas em junho. Anteriormente, a trama já foi reprisada em 1996 e 2011 na Globo e também em 2015 no Canal Viva.

ANTONIO FAGUNDES ELOGIA SUCESSO DA REPRISE DE O REI DO GADO

O ator Antonio Fagundes também celebrou o sucesso da reprise de O Rei do Gado, clássico que também protagonizou. "Toda vez que passar vai ser sucesso. Foi um momento da televisão brasileira, uma coisa que talvez a gente não tenha percebido tanto na época, apesar dela ter feito sucesso também. Mas, eu tenho a impressão de que o sucesso dela é maior hoje do que na época."

"As pessoas agora perceberam coisas que não tinham percebido. A atualidade desse texto ainda mostra duas coisas: O Benedito estava a frente de seu tempo, e que infelizmente a gente não muda", completou ele, elogiando o escritor Benedito Ruy Barbosa que já escreveu sucessos como Pantanal, Meu Pedacinho de Chão, Velho Chico e Cabocla.