De biquíni, Carol Castro exibe corpaço e provoca: “Alto risco”

Atriz Carol Castro diverte os seguidores ao exibir expectativa e realidade em registro de biquíni na praia

A atriz Carol Castro (39) roubou a cena no Instagram na tarde desta quarta-feira, 26. Acontece que a morena decidiu colocar a beleza natural para jogo e exibiu o corpão estonteante com um clique de biquíni na praia. Mas a beldade pegou todos de surpresa ao brincar com a expectativa e a realidade do registro.

Na publicação, Carol deu início ao álbum com uma foto exibindo o corpo inteiro enquanto se alongava na praia. A pose deixou o abdômen sequinho e as pernas torneadas em evidência. O biquíni roxo também valorizou as curvas da morena. Na sequência, a atriz elegeu a foto de um esquilinho fazendo uma pose parecida para brincar com os seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

“ALTO RISCO. Expectativa X realidade. And it’s only wednesday … Dale! Merci :)”, a morena fez piada misturando vários idiomas na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs se divertiram com a brincadeira, mas elogiaram a beleza da musa: "Alto risco de me apaixonar”, disse um admirador. “A perfeição em forma de mulher!!!”, disse outro admirador.

Carol Castro revela que já viveu relação abusiva:

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Carol Castro revelou que viver uma relação abusiva em seu novo filme ‘Ninguém é de Ninguém’ foi uma experiência muito forte. A artista ainda compartilhou que enfrentou situações parecidas com as do longa na vida real e abriu o coração sobre os gatilhos de um relacionamento tóxico.

“Lendo o roteiro, eu tive gatilhos, porque eu me dei conta de que eu vivi relacionamentos tóxicos que, na época, eu não tinha noção. Parei de ler, fui tomar uma água, respirar um pouco. Cheguei a me questionar se seria capaz de fazer, justamente porque eu estava vindo de uma batida muito forte de trabalho e de vida pessoal", ela relatou.