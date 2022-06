Carol Castro relembra com carinho das gravações de 'Insânia': ''Me entreguei de corpo e alma''

Carol Castro aproveitou o clima de TBT para lembrar com carinho das gravações de Insânia

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 17h22

Nesta quinta-feira, 23, Carol Castro (38) entrou no clima do TBT e decidiu lembrar com carinho das gravações da série Insânia, na qual foi protagonista.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece no set, caracterizada como a sua personagem, além de mostrar um pouco da produção da trama, com cliques atrás das câmeras e no camarim.

Na legenda, ela lembrou com carinho desse momento em sua carreira: "O TBT de hoje vai para 'Insânia' que é uma série incrível e que me entreguei de corpo e alma. Amo todos os envolvidos, a trama, a qualidade, TUDO! Sou suspeita… São 8 ep curtinhos e alucinantes que estão disponiveis no Star+. E está passando em mais de 60 países do mundo. Muito orgulho!"

Em seguida, Carol ainda lembrou que ela e seu colega, Ravel Cabral, estão concorrendo a uma premiação pela atuação na série: "Eu e Ravel Cabral estamos concorrendo como melhores atores de série nacional no SEC Awards com essa série intrigante! Ainda da tempo de votar, hein? Até final da semana que vem… "

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Talentosa linda!", disse um. "Sempre show Carol!", falou outro. "Boas recordações!", escreveu um terceiro.

Confira o post de Carol Castro lembrando os bastidores da gravação de Insânia: