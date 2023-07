Carlos Alberto de Nóbrega alfineta o presidente Lula: 'Por isso o país está desse jeito'

No programa Roda Viva, Carlos Alberto de Nóbrega surpreende ao falar sobre o presidente Lula

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega foi o entrevistado do programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta semana e surpreendeu ao fazer uma crítica para o presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.

Em um trecho da entrevista, ele foi questionado pelo editor-chefe da Revista CARAS, Fabricio Pellegrino, sobre quem gostaria de entrevistar em seu podcast. Então, Nóbrega contou que gostaria de entrevista o presidente Lula e fez uma crítica para a história do político ao dizer que gostaria de perguntar para ele como foi feito eleito sem ter um diploma de ensino superior.

“O que o senhor me explica de um presidente da República, no dia que recebe o diploma de presidente, chora e diz que é o primeiro diploma que recebeu na vida? Um homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil... ser presidente da República? Por isso que o país está desse jeito”, desabafou. Logo depois, ele disse que não é petista. “Não misturo meu trabalho com os meus ideais”, afirmou.

Em outro momento, o apresentador explicou o motivo para ter criado o seu próprio podcast. “É a vontade de não ficar para trás. Eu sempre digo que sou um grande guerreiro. O que eu quis fazer? Eu comecei a trabalhar em rádio, fiz mil shows em circo, trabalhei em teatro, filmes e fiz televisão. Surgiu a internet e eu falei: não vou morrer sem fazer internet. E eu pago pra fazer o podcast. Eu não tenho patrocínio, eu pago pelo prazer de entrar em um mundo novo. Eu não quero ser desconhecido”, contou.

Os filhos gêmeos de Carlos Alberto de Nóbrega

Os gêmeos Mafe Nóbrega e João Victor Nóbrega, filhos do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega e da empresária Andréa de Nóbrega, fazem aniversário em junho. Os dois acabam de completar 23 anos de vida e ganharam uma homenagem especial da mãe nas redes sociais.

Andréa compartilhou um vídeo com várias fotos ao lado dos filhos desde a gestação até hoje em dia. Na legenda, ela falou sobre a data especial. “Hoje meus filhos fazem 23 anos. 23 anos de muito amor, parceria e amizade. Parabéns meus amores, vocês são a razão da minha vida. E saibam que vocês podem contar comigo pra sempre e pra tudo... Mamãe ama muitoooo vocês", disse ela.

Vale lembrar que Carlos Alberto e Andréa foram casados por vinte anos, entre 1996 e 2016.