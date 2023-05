Eles cresceram! Filhos gêmeos de Carlos Alberto de Nóbrega e Andréa Nóbrega completam 23 anos

Ex-mulher de Carlos Alberto de Nóbrega, Andréa de Nóbrega faz homenagem no aniversário dos filhos gêmeos

Dia de festa! Os gêmeos Mafe Nóbrega e João Victor Nóbrega, filhos do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega e da empresária Andréa de Nóbrega, fazem aniversário nesta terça-feira, 16. Os dois acabam de completar 23 anos de vida e ganharam uma homenagem especial da mãe nas redes sociais.

Andréa compartilhou um vídeo com várias fotos ao lado dos filhos desde a gestação até hoje em dia. Na legenda, ela falou sobre a data especial. “Hoje meus filhos fazem 23 anos. 23 anos de muito amor, parceria e amizade. Parabéns meus amores, vocês são a razão da minha vida. E saibam que vocês podem contar comigo pra sempre e pra tudo... Mamãe ama muitoooo vocês", disse ela.

Vale lembrar que Carlos Alberto e Andréa foram casados por vinte anos, entre 1996 e 2016.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andrea Nobrega (@andreanobregaoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andrea Nobrega (@andreanobregaoficial)

Carlos Alberto de Nóbrega renova o contrato com o SBT

Em 2022, Carlos Alberto de Nóbrega(86) renovou seu contrato com SBT e compartilhou uma foto ao lado do diretor financeiro da emissora e revelou que seguirá na empresa até 2025. "No dia de hoje, ao lado do Júlio (Dantas, diretor financeiro do SBT) meu grande amigo, assinei meu contrato que irá até janeiro de 2025", celebrou ele, que em seguida agradeceu o carinho do seu público. "Devo isso a vocês, meus eternos telespectadores, que sempre me prestigiam. E vamos para que em 2025 eu assine outro contrato", completou.

Carlos Alberto estreou no SBT no dia sete de maio de 1987 no comando da primeira edição de A Praça É Nossa. A atração contou com uma participação surpresa de Silvio Santos (91).