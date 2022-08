Carlo Porto revela mudanças em seu personagem na 3ª temporada de 'Reis': ''Nova etapa de Saul''

Carlo Porto comentou sobre as reviravoltas de seu personagem na terceira temporada de Reis

Nesta quarta-feira, 10, estreia na RecordTV a terceira temporada da série Reis. Carlo Porto (40), que interpreta o primeiro rei dos judeus, Saul, na trama, conta que o personagem passará por grandes transformações nesta nova fase da história.

"Até agora as pessoas assistiram a melhor fase de Saul, um homem campesino, pacato, pai de família que se torna rei. Nessa nova etapa Saul acaba mudando o foco das suas prioridades, apesar das instruções de Samuel e isso muda o rumo todo de sua vida e reinado", contou ele.

O trabalho do artista nesta temporada está ainda mais desafiador, o que faz ele se concentrar muito em toda a história para passar o melhor para o público: "Trabalhar com um personagem que todo mundo conhece e já tem uma ideia pré definida sobre ele acrescenta uma carga ainda maior. Saul termina a segunda temporada mostrando um pouco dessa guinada em seu comportamento, acredito que as cenas mais difíceis nesse sentido serão dessa terceira temporada", falou.

O ator ainda promete que ois telespectadores podem esperar muita emoção nessa nova temporada: "Vai ter muita briga, confusão, reconciliação, não faltarão cenas com fortes emoções. A insegurança, medos e desafios vão ter um peso enorme nas ações de Saul como rei, não percam!"

