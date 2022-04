Carlo Porto estreia na série 'Reis' e fala sobre o personagem: "É um homem do povo"

Na série da Record TV, o ator Carlo Porto interpreta o primeiro Rei dos judeus, Saul

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 16h35

A série bíblica Reis, da Record TV, entrou na segunda fase nesta semana e marcou a estreia de Carlo Porto (40) no papel do protagonista Saul, o primeiro rei de Israel.

Na trama, o ator interpreta o personagem de vida pacata, agrícola e familiar, que vive uma reviravolta quando é ungido pelo profeta Samuel e se torna o líder do povo.

Feliz com o novo projeto, Carlo falou sobre viver Saul na série. "Saul era um homem do campo, pai de seis filhos com uma vida bem tranquila até se tornar rei. Tem certa dificuldade na liderança por ser um homem inseguro e a princípio não ser muito próximo de Deus", explicou ele.

O ator ainda contou que o personagem é muito complexo e a preparação foi bastante intensa. Saul se envolve em conquistas territoriais e para viver o personagem ele precisou de muita preparação físico além de focar bastante no manuseio de armas da época como lanças, arco e flecha e espadas.

"A preparação desse personagem foi muito bacana, gostei muito deste processo. Este é um grande projeto, que exige muito de nós atores, o que me estimula bastante. O texto é fluido e com um arco dramático muito forte", falou.

Vivendo seu terceiro protagonista na teledramaturgia, Carlo celebrou a estreia da segunda fase da série. "A estreia foi incrível. Saul foi apresentado ao público fazendo o que gosta que é cuidar dos negócios da sua família. Dono de um coração humilde e um sorriso largo, ele é um homem do povo e muita gente vai se identificar com ele", finalizou.

Vale lembrar que Carlo Porto é formado em artes cênicas pela Universidade de São Paulo (USP), e é casado com a cantora Liah Soares (42). Os dois são pais de Maria Liz (1).