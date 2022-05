Carlo Porto revela detalhes de sua preparação para viver Saul em Reis: ''É um trabalho minucioso''

Carlo Porto contou como são os bastidores da preparação para viver o personagem Saul, na novela Reis, da RecordTV

Carlo Porto (40) está vivendo uma grande fase em sua carreira! Atualmente, o ator está no ar na novela Reis, na RecordTV, fazendo o papel de Saul, o primeiro Rei de Israel.

Para dar vida a esse personagem, o ator se preparou muito e revelou a importância do trabalho antes mesmo das gravações começarem: "A preparação de mesa, como eu falo, são aquelas reuniões onde começamos a fazer a leitura dos textos e entender do personagem que vamos fazer: como ele pensa, que época tudo passou, quais são seus costumes e hábitos, como são seus sentimentos em relação às outras personagens, etc. É neste momento que o ator encontra seu ponto incomum com o personagem.".

Para viver esse personagem, que ele considera um dos mais complexos de sua carreira, ele precisou aprender a mexer em armas como espadas, arco e flecha, escudo, lanças, além de ferramentas rústicas.

Nesta semana, foi ao ar a primeira batalha entre os judeus e seus inimigos amonitas, cenas que mostraram toda a capacitação do ator: "Essa semana foi exibida a primeira batalha entre os judeus e os amonitas. Saul liderou seu povo rumo a vitória. Esse tipo de cena mostra bem toda essa preparação que nós atores fazemos. São muitos confrontos com espadas, lanças, escudos e é preciso estar concentrado para não errar nenhum movimento.", revelou o artista.

"São muitas horas de treino para podermos manusear cada objeto da forma correta. Em cenas de batalhas, por exemplo, passamos horas treinando a coreografia para que tudo se torne o mais realista possível e fiel ao tempo em que tudo ocorreu. É preciso segurar uma espada ou uma lança da forma correta, não errar nas marcações para dar e/ou receber um golpe. É um trabalho minucioso e que envolve muitas pessoas, muita concentração e dedicação de cada um.", completou ele, finalizando o papo.

