Carlinhos de Jesus é vaiado no Domingão com Huck e reage: 'Sou tão fã quanto vocês'

Plateia do Domingão com Huck se manifesta ao ouvir comentário de Carlinhos de Jesus sobre Belo na Dança dos Famosos

Na noite deste domingo, 4, o jurado Carlinhos de Jesus foi vaiado pela plateia do Domingão com Huck, da Globo, durante o quadro Dança dos Famosos. Ele estava avaliando a performance do cantor Belo em sua apresentação de salsa quando a plateia reagiu e chamou a atenção dos telespectadores.

No palco, Carlinhos de Jesus elogiou um passo de Belo, mas criticou uma outra postura dele no palco. “Eu não vou me prender aos movimentos, aos passos. Mas vou me prender em uma coisa muito importante, que na salsa é fundamental, dizem que o bom salseiro, o cubano, se ele não tiver no corpo o swing, a malemolência, rítmica, não é um bom salseiro. E você mostrou no início, e que você levanta a perna e pisou no momento correto, ali você chamou a minha atenção. Isso é o positivo. Só não é completo, que já hora do giro no eixo, o nome já diz, é o giro no eixo. O pé da conduzida não sai do lugar em momento algum. Aqui eu não estou avaliando a Camila, estou avaliando você, mas você também é responsável na condução e na firmeza de trazer o movimento”, disse ele. Neste momento, a plateia vaiou o artista.

Rapidamente, o humorista Eduardo Sterblitch defendeu o jurado. “Para com isso, educação!”, disse ele, arrancando risadas da plateia. Então, Carlinhos de Jesus se defendeu em seu momento de avaliar o cantor.

“Eu sou tão fã do Belo quanto vocês, mas eu sou técnico. E eu não estaria ajudando ao Belo se eu não dissesse o que está acontecendo. No giro no eixo, ela tem que estar no eixo e é a condução do condutor. Só por isso, 9.5”, finalizou.

Luciano Huck tem convite negado ao lado de Clara Moneke

O apresentador Luciano Huck viveu uma saia justa durante a gravação do programa Domingão com Huck, da Globo. Na atração, ele entrevistou a atriz Clara Moneke, que vive a Kate na novela Vai na Fé e decidiu fazer um convite para ela. Porém, a produção negou.

Tudo começou quando Huck convidou Clara para continuar na gravação do programa até o final e acompanhar a Dança dos Famosos naquela edição. Porém, a produtora Dany Bananinha não deixou isso acontecer. No palco, ele disse que Dany negou o seu pedido. Isso porque a atriz precisava ir embora da gravação para voltar aos estúdios da novela, já que tinha mais cenas para gravar e o tempo estava corrido.

“Clara, eu quero saber se você quer ver hoje o episódio da Dança dos Famosos com a gente, aqui, que vai rolar no próximo bloco. Você fica com a gente até o final do Domingão hoje? Pode comentar, falar o que você quiser”, disse ele. Rapidamente, ele viu o sinal da produção negando o seu convite. “Ela não pode? Tem que gravar novela? Então, o meu convite foi por água abaixo. Dany Bananinha falou assim: 'Não, ela tem que gravar'. Vai ter que ficar me devendo uma volta, então”, contou.