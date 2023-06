Climão?! Luciano Huck faz convite para Clara Moneke, mas a produção nega

Luciano Huck é pego de surpresa ao ter um pedido negado pela produção durante gravação com a atriz Clara Moneke, a Kate de Vai na Fé

O apresentador Luciano Huck viveu uma saia justa durante a gravação do programa Domingão com Huck, da Globo. Na atração, ele entrevistou a atriz Clara Moneke, que vive a Kate na novela Vai na Fé e decidiu fazer um convite para ela. Porém, a produção negou.

Tudo começou quando Huck convidou Clara para continuar na gravação do programa até o final e acompanhar a Dança dos Famosos naquela edição. Porém, a produtora Dany Bananinha não deixou isso acontecer. No palco, ele disse que Dany negou o seu pedido. Isso porque a atriz precisava ir embora da gravação para voltar aos estúdios da novela, já que tinha mais cenas para gravar e o tempo estava corrido.

“Clara, eu quero saber se você quer ver hoje o episódio da Dança dos Famosos com a gente, aqui, que vai rolar no próximo bloco. Você fica com a gente até o final do Domingão hoje? Pode comentar, falar o que você quiser”, disse ele. Rapidamente, ele viu o sinal da produção negando o seu convite. “Ela não pode? Tem que gravar novela? Então, o meu convite foi por água abaixo. Dany Bananinha falou assim: 'Não, ela tem que gravar'. Vai ter que ficar me devendo uma volta, então”, contou.

Com isso, Clara disse que adoraria ficar e que Huck está devendo um convite para ela participar de toda a gravação. Além disso, ela deu uma invertida na situação e logo contou que adoraria ser convidada para participar da Dança dos Famosos. O apresentador ficou muito feliz e decidiu convidá-la ali no palco. Ele disse que ela está convidadíssima e que pode participar do quadro em 2024.

Clara Moneke aparece só de biquíni

A atriz Clara Moneke (24), que interpreta a Kate na novela Vai na Fé, da Globo, exibiu a sua boa forma em um novo ensaio fotográfico. Desta vez, a estrela ostentou suas curvas impecáveis e a beleza deslumbrante ao posar apenas de biquíni vermelho.

Ela caprichou nas poses ao lado de uma piscina no Rio de Janeiro e deixou à mostra sua barriga sarada e as pernas torneadas. Tanto que ela foi elogiada pelos seus fãs nos comentários das fotos. “Maravilhosa”, disse um seguidor. “É a musa de 2023 de Wakanda”, escreveu outro. “Olhei e gritei: Sereia”, declarou mais um. “Você é perfeita”, escreveu outro.