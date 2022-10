Kayky Brito reage à cena de Bernadete, personagem em 'Chocolate com Pimenta': "Torcendo"

O ator Kayky Brito gravou um vídeo reagindo a uma cena de Bernadete, sua personagem em 'Chocolate com Pimenta'

Kayky Brito (34) divertiu os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 31, ao mostrar que estava acompanhando a novela Chocolate com Pimenta, que está reprisando nas tardes da TV Globo.

No folhetim, o ator interpretava Bernadete, filha de Jezebel (Elizabeth Savalla), que desde criança é criada como uma menina, contudo, ao crescer, percebe que é diferente das outras jovens da cidade.

Em seu perfil no Instagram, Kayky compartilhou uma cena em que Bernadete aparece conversando com Ana Francisca (Mariana Ximenes), e revela que sente que algo errado acontece com ela.

Ao dividir o momento, o ator confessou que sempre que assiste à novela torcer para a personagem contar para alguém que seu corpo é diferente das outras mulheres, e assim, todos vão descobrir que ela, na verdade, é homem. "Assistindo #chocolatecompimenta e não consigo assistir se não for torcendo", escreveu ele.

Os fãs amaram ver a reação do ator. "Bernadete, icônica", disse uma seguidora. "Melhor novela que já fizeram", comentou outra. "Eu amo esse personagem num grau kkkkkk Parabéns querido... você sempre é um ator de grande gabarito", falou mais uma. "Gosto dessa novela só por causa de você", escreveu uma fã.

Confira o vídeo de Kayky Brito reagindo à novela:

