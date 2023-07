Campeão do No Limite 2022 revela o que fez com o prêmio de R$ 500 mil

Campeão do No Limite 2022, Charles Gama conta como gastou o prêmio de R$ 500 mil

O jovem Charles Gama foi o campeão da temporada de 2022 do reality show No Limite, da Globo. No dia da estreia da temporada de 2023, ele revelou o que fez com o dinheiro do prêmio da edição passada. O rapaz embolsou a quantia de R$ 500 mil e também ganhou um carro 0km.

Em conversa com o site Gshow, ele contou que usou o dinheiro para pagar os seus estudos no doutarado e também ajudou a comprar uma casa para os pais . "É difícil fazer pesquisa no Brasil sem financiamento. Lutei a vida inteira para ter a minha carreira. Suei muito, me dediquei, trabalhei em lugares que ninguém imagina, mas nunca desisti. Hoje, já no último ano do doutorado, tenho estabilidade para estudar sem preocupação. Mudou minha vida", disse ele.

E completou sobre a conquista na vida da família. "Junto com meus irmãos, contribuímos para que eles tenham hoje um cantinho mais digno para viver. Essa é a parte que mais me orgulho", afirmou.

O No Limite 2023 estreia nesta terça-feira, 18, com uma temporada gravada na Amazônia e sob o comando de Fernando Fernandes.

Fernando Fernandes está solteiro

O apresentador Fernando Fernandes volta à TV nesta terça-feira, 18, no comando de mais uma temporada do reality show No Limite, da Globo. No entanto, ele está em uma nova fase em sua vida pessoal. O artista revelou que está solteiro .