Fernando Fernandes anuncia o fim do casamento

Antes da estreia do No Limite, Fernando Fernandes revela que está solteiro após casamento com modelo

O apresentador Fernando Fernandes volta à TV nesta terça-feira, 18, no comando de mais uma temporada do reality show No Limite, da Globo. No entanto, ele está em uma nova fase em sua vida pessoal. O artista revelou que está solteiro .

Em entrevista ao Jornal Extra, Fernando contou que terminou o relacionamento com a modelo Laís Oliveira, com quem estava casado há cerca de 3 anos. “Estou na fase de me reconhecer. Acho que ainda estou meio perdido. A gente fica tanto tempo junto e, quando se separa... Estou leve, tranquilo, satisfeito, estou me reconectando”, disse ele.

Discreto com a vida pessoal, Fernando Fernandes fez uma rara aparição em público com Laís Oliveira em dezembro de 2022. Os dois posaram lado a lado na chegada a um evento. Na época, eles já moravam juntos. Eles se conheceram pouco antes da pandemia de Covid-19. “Temos uma parceria de vida, é incrível a nossa sintonia e, mesmo com pouco tempo de relacionamento, sinto que estamos juntos há mais de 10 anos. Ela é a minha parceira de aventuras”, disse ele ao Gshow na época.

Além disso, o apresentador falou sobre a mudança em si mesmo entre as duas temporadas do No Limite. “Entre essas temporadas, eu procurei evoluir e acho que agora estou conseguindo mostrar outros lados do Fernando. Vou poder reagir mais ao que acontece, zoar os participantes, como faço com meus amigos. E quando olho para minha vida, eu falei para mim mesmo: “Poxa, já passei por tanta coisa, cheguei onde eu sonhava, me tornei apresentador de um programa o tira o máximo das pessoas...” Essa serenidade tem tomado conta", comentou.

No Limite 2023

A edição do No Limite de 2023 conta com 15 participantes, que serão divididos em duas equipes, Jenipapo e Urucum. Além dos famosos, Paulinho Vilhena, Carol Nakamura, Mônica Carvalho e Claudio Heinrich, os anônimos Marcus Vinícius, Simoni, Guilherme, Paula, Amanda, André, Pipa, que foi a vice-campeã da primeira temporada de No Limite, em 2000, Raiana, Fulý, Euclides e Greiciene integram o time.