Fernando Fernandes faz rara aparição com a esposa, Laís Oliveira

Apresentador do 'No Limite', Fernando Fernandes surge com a esposa, Lais Oliveira, em evento na noite paulistana

O apresentador Fernando Fernandes contou com uma companhia especial ao prestigiar um evento na noite de quinta-feira, 15, em São Paulo. Discreto com a vida pessoal, ele fez uma rara aparição ao lado da esposa, a modelo Lais Oliveira.

Os dois posaram lado a lado na chegada ao evento. Ela exibiu sua beleza deslumbrante ao usar um blazer sem nada por baixo e uma calça de alfaiataria.

Fernando e Lais estão juntos há cerca de três anos e já moram juntos. Eles se conheceram pouco antes da pandemia de Covid-19. “Temos uma parceria de vida, é incrível a nossa sintonia e, mesmo com pouco tempo de relacionamento, sinto que estamos juntos há mais de 10 anos. Ela é a minha parceira de aventuras”, disse ele ao Gshow há pouco tempo.

Neste ano, Fernando Fernandes comandou a temporada do reality show No Limite, da Globo, e foi muito elogiado pela sua presença na frente das câmeras.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Tadeu Schmidt elogia Fernando Fernandes

Após o fim da temporada do No Limite, o apresentador Tadeu Schmidt fez questão de elogiar o colega de profissão Fernando Fernandes pelo sucesso no comando do reality show. Ele mostrou uma foto dos dois juntos nos bastidores da TV Globo.

Na legenda, Tadeu aproveitou para fazer uma homenagem para o amigo, Fernando: "Olha que encontro nos bastidores da TV Globo! Parabéns, Fernando! Nós dois vivemos experiências bem semelhantes em 2022, né? Novidade maravilhosa e uma intensidade danada! E como é bom chegar ao fim do trabalho com essa sensação de missão cumprida! Sucesso, parceiro!"

Em seguida, ele continuou falando da produção em que ele está participando: "Eu e Fernando nos encontramos pra gravação da campanha do Profissionais do Ano… Em breve, estaremos com outra turma fera no mesmo filme… Aguardem!".