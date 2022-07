Após fim do 'No Limite', Tadeu Schmidt faz homenagem para Fernando Fernandes: ''Sucesso, parceiro!''

Tadeu Schmidt encontrou Fernando Fernandes nos bastidores da TV Globo e aproveitou para homenagear o amigo

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 19h50

Nesta sexta-feira, 8, Tadeu Schmidt (47) acabou encontrando Fernando Fernandes (41) nos bastidores da TV Globo e aproveitou para fazer uma homenagem ao amigo após o fim do No Limite.

Tadeu publicou em suas redes um clique onde ele aparece ao lado de Fernando, enquanto eles davam um lindo sorriso para e usavam camisas elegantes.

O apresentador o BBB também exibiu um pouco dos bastidores do que a dupla foi fazer na TV Globo, mostrando um registro que fez no estúdio, enquanto era gravado pelas câmeras.

Na legenda, Tadeu aproveitou para fazer uma homenagem para o amigo, Fernando: "Olha que encontro nos bastidores da TV Globo! Parabéns, Fernando! Nós dois vivemos experiências bem semelhantes em 2022, né? Novidade maravilhosa e uma intensidade danada! E como é bom chegar ao fim do trabalho com essa sensação de missão cumprida! Sucesso, parceiro!"

Em seguida, ele continuou falando da produção em que ele está participando: "Eu e Fernando nos encontramos pra gravação da campanha do Profissionais do Ano… Em breve, estaremos com outra turma fera no mesmo filme… Aguardem!".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Craques!", disse um. "Dois excelentes profissionais!", escreveu outro. "Parabéns dupla! Ótima surpresa como apresentadores de realities", falou um terceiro.

Confira a homenagem que Tadeu Schmidt fez para Fernando Fernandes após o fim do No Limite: