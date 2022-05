Campeão da 'Fazenda', Rico Melquiades quer entrar no BBB e ter programa na TV

Rico Melquiades, vencedor da última edição de 'A Fazenda', revela seu desejo de entrar no próximo BBB

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 14h59

Famoso em todo o país após vencer a temporada de 2021 de A Fazenda, Rico Melquiades (29) já se considera pronto para disputar o prêmio de outro reality show.

Em conversa recente com o portal Notícias da TV, o influenciador digital revelou que deseja entrar em outro programa do gênero, no caso o BBB, da TV Globo.

"Quando saí [de A Fazenda], falei: 'Nunca mais quero participar de reality show'. Realmente, você sai com a sua cabeça ruim, vai direto para a terapia, não consegue se acostumar, parece que o mundo que você projetou na cabeça é de é dentro do reality. Depois desses últimos meses, quero viver tudo de novo, quero participar de outro reality. Quero ser confinado de novo, gosto disso", declarou ele.

"Fiz a minha inscrição. Se o Boninho não me convida, eu me inscrevo!", avisou ele que divertiu a web ao mostrar a sua inscrição para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Sem medo de cancelamento

Sem papas na língua e dono de uma personalidade forte, Rico ainda garantiu que não tem medo de se posicionar ou de ser cancelado na internet. "A galera entra em reality hoje e não pensa no R$ 1,5 milhão, pensa em não ser cancelado. Eu não, meto o louco, vivo aquele momento ali, depois me resolvo", falou o famoso que também sonha em comandar o seu próprio programa.