Camila Queiroz surge com bebê em fotos inéditas de bastidores da novela “Amor Perfeito”

A atriz Camila Queiroz surgiu em cena emocionante ao publicar fotos dos bastidores da próxima novela das 18h

Neste sábado, 25, Camila Queiroz surpreendeu seus fãs ao compartilhar em seu Instagram os bastidores da novela das 18h.

A atriz surgiu com um bebê em seus braços nas gravações dos primeiros episódios de “Amor Perfeito”, nova trama das seis que estreou neste último dia 20.

Nas imagens de João Miguel Jr, Camila ainda surgiu ao lado da atriz Kyvilin Pádilha e do diretor da produção, André Luiz Câmara.

“Bastidores do nas cimento do nosso menino Marcelino. Dessas sequências que são um sonho e tiram seu sono. Que responsabilidade, que sorte. Tudo através do olhar sensível e generoso do meu diretor @andreluizcamara e com minhas parceiras @kyvilin e @coelhokaren, às 5 horas da manhã. Obrigada a toda a equipe que fez dessa cena uma das mais importante pra mim”, escreveu a atriz na legenda das fotos.

Os fãs da artista adoraram a postagem e rasgaram elogios nos comentários da série de fotos! “Ficou linda essa cena! Vocês arrasam”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “Que atriz, meu Deus! Perfeita, ela transmite a dor do parto, a emoção do nascimento do bebê. Você é maravilhosa”.

Quem irá interpretar o filho de Camila na novela será o ator mirim Levi Asaf, que aos 9 anos, já conseguiu um feito histórico na atuação.

Levi foi o primeiro ator negro a interpretar o personagem Pequeno Príncipe, quando atuou como o personagem literário em um musical de 2022.