Ator mirim de Amor Perfeito viveu primeira versão negra de personagem clássico

No ar em Amor Perfeito, Levi Asaf já brilhava nos palcos do teatro e foi notado pela Globo em 2022

Xodó do elenco, o ator baiano Levi Asaf (9) brilha nas telas da Globo como o protagonista mirim de Amor Perfeito, nova trama da faixa das 18h da emissora. Apesar de todo o sucesso como Marcelino, o artista já quebrou barreiras ainda mais novo, nos teatros, quando viveu a primeira versão negra de um personagem clássico da literatura infantil.

Segundo o portal Splash, Asaf foi o primeiro ator negro a viver o Pequeno Príncipe nos palcos do teatro. O artista mirim viveu o personagem do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry em 2022, durante um musical feito a partir da história. A emissora notou seu trabalho justamente durante a montagem da peça, e então o convidou para o papel.

Agora, ele se mudou da Bahia, ao lado da família, para a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, para viver o protagonista de Amor Perfeito . "Quero agradecer a todos por me chamarem pra essa novela, estou amando demais, estou num sonho, não quero nunca acordar, e vou me esforçar muito pra gravar e fazer bonito", disse ele.

"Eu acho o Marcelino muito legal, sonhador, amoroso. Ele sempre pensa o que vai fazer, ele é muito inteligente, sabe? E eu sou muito inventor como ele", descreve o artista mirim. Na trama, Marcelino será separado de seus pais, Marê (Camila Queiroz) e Orlando (Diogo Almeida) e será criado pelos religiosos da Irmandade de São Jacinto dos Clérigos.

CONHEÇA A TRAMA DE AMOR PERFEITO, NOVA TRAMA DA GLOBO

A trama é ambientada entre as décadas de 1930 e 1940, em Águas de São Jacinto, uma cidade fictícia do interior de Minas Gerais. A história de Duca Rachid e Júlio Fischer foi inspirada na obra Marcelino Pão e Vinho, do autor José Maria Sánchez Silva, publicada pela primeira vez no começo dos anos 1950.

A história começa com o romance de Marê (Camila Queiroz), uma rica estudante de Administração e Finanças, e o jovem médico Orlando (Diogo Almeida). Noiva de Gaspar (Thiago Lacerda), que é filho mais velho do prefeito Anselmo (Paulo Betti) e da primeira-dama Cândida (Zezé Polessa), Marê vai contra o desejo de seu pai, Leonel (Paulo Gorgulho) e se separa do noivo para viver o novo amor.

Mas tudo muda quando sua madrasta Gilda (Mariana Ximenes) mata seu pai e consegue culpá-la pelo crime, fazendo com que ela fosse presa injustamente. Na cadeia, ela descobre que está grávida de Orlando e dá à luz ao bebê e precisa entregá-lo pouco após o nascimento. O médico, por sua vez, vai embora do país certo de que Marê não se importa mais com ele.