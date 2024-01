Cadê o Cesar Tralli? Ausência do jornalista na TV é sentida pelos fãs

Cesar Tralli fica longe do comando do Jornal Hoje, da Globo, por algumas semanas. Saiba o que ele está fazendo e por onde anda!

O jornalista Cesar Tralli está longe do comando do Jornal Hoje, da Globo, há alguns dias e os telespectadores começaram a se perguntar sobre o que aconteceu com o apresentador. Tanto que o nome dele entrou na lista dos assuntos mais falado do Trends, do Google, nesta terça-feira, 23. Por isso, vamos te contar por onde ele anda!

Tralli está de férias de duas semanas da Globo. Ele saiu para seu descanso no dia 14 de janeiro e deverá voltar no final do mês. Assim, o comunicador pegou sua família e foi viajar!

Nos últimos dias, o jornalista contou que está em Itacaré, na Bahia, com a esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro, a filha, Manuella, e a enteada, Rafaella Justus. Nas redes sociais, ele mostrou fotos com a família durante os dias de descanso e apareceu com looks descontraídos, já que geralmente aparece sempre de terno social na TV.

"Agora é a minha vez… Mini férias de 2 semanas. Com esta sereia sapequinha… E com minhas outras duas princesas. Na energia incrível da Bahia que tanto amamos. A gente se vê por aqui", disse ele ao anunciar suas férias.

Enquanto ele está longe da telinha, o Jornal Hoje está sob o comando de Alan Severiano.

View this post on Instagram A post shared by Cesar Tralli (@cesartralli)

View this post on Instagram A post shared by Cesar Tralli (@cesartralli)

View this post on Instagram A post shared by Cesar Tralli (@cesartralli)

Paulo Vieira zoa a onda de demissões na Globo

Em participação do prêmio Melhores do Ano, da Glovo, o humorista Paulo Vieira fez piadas com a própria emissora. Na ocasião, ele debochou da onda de demissões na Globo em 2023, já que vários artistas encerraram seus contratos fixos nos últimos meses em uma reformulação da forma de trabalho.

Logo no início da premiação, Paulo subiu ao palco com Luciano Huck e debochou do elenco reduzido no canal. "Mais um ano a gente aqui, eu amo fazer isso aqui. Eu amo fazer isso aqui, eu tenho muita liberdade para falar. É uma das coisas que mais me alegra artisticamente, que é a liberdade. Eu quero liberdade, não tanta como a que deram para o Adnet. Uma metade para mim está ótimo. Eu faço piada e tem um monte de celebridade que fica com o olhar assim: ‘Será que eu posso rir ou vou ser demitido?’. E a verdade é que vai, de toda maneira. Então é melhor a gente sair rindo, vamos juntos todo mundo”, disse ele.

E completou: "Você viu a chamada de fim de ano? Tem cada vez menos pessoas. A desse ano, acho que tem cinco pessoas. Ano que vem, só vai ter o Tony Ramos, reproduzido várias vezes por inteligência artificial”.