Bruno De Luca fala sobre sucesso do 'Vai Pra Onde Mozão?': "Importante se reinventar"

Bruno De Luca é diretor geral e apresentador do programa 'Vai Pra Onde Mozão?', do Multishow

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 17h32

Bruno De Luca (40) está muito feliz com o sucesso da décima oitava temporada do Vai Pra Onde Mozão, no canal Multishow, que conta com a participação de sua noiva, Sthéfany Vidal, que deu à luz recentemente a primeira filha do casal, Aurora.

Os episódios onde os dois visitam Jericoacoara, Paraíba, Barra Grande e Natal já estão disponibilizados, e próximo capítulo a ser exibido o casal aproveita um almoço romântico no Kilombo Eco Slow Paradise, perto da praia da Pipa, em Tibau do Sul.

Além de ser o apresentador do programa, Bruno também é o diretor-geral e falou sobre as pautas da atração. "O trabalho do diretor-geral começa na pré-produção, colaborando com os produtores na escolha dos destinos, das pautas que serão gravadas e dos personagens que serão entrevistados. Passa pela escolha da linguagem, o formato, qual equipamento será usado e como vai ser filmada cada cena/pauta. Depois o trabalho do diretor aprova a edição, faz as mudanças que julga necessárias, escolhe a trilha sonora. Faz toda a decupagem do programa e envia ele pronto pro canal", explicou.

Essa temporada, vale dizer, é a primeira que conta com participação de um convidado desde a sua estreia em 2007, e como é a noiva do apresentador, ela ganhou o 'Mozão' no título. "Começamos o 'Vai pra onde?' há quase 20 anos, ver o sucesso que faz hoje me deixa muito feliz. Com a quantidade de conteúdo que temos em canal aberto e plataformas de streamings, é importante cada vez mais se reinventar e entregar algo de muita qualidade. Como diretor-geral e à frente das câmeras, a preocupação e trabalho vão além do que o público vê", completou ele.

