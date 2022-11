Bruno De Luca celebra último episódio de 'Vai Pra Onde Mozão?' ao lado de Sthéfany Vidal

O apresentador Bruno De Luca celebrou o sucesso de mais uma temporada de seu programa no Multishow

O último episódio da décima oitava temporada do Vai Pra Onde Mozão? vai ao ar nesta quarta-feira, 23. O programa é apresentado por Bruno De Luca (40), no canal Multishow, e nesta edição, ele contou com a participação de sua noiva, Sthéfany Vidal, que deu à luz a primeira filha deles, Aurora, em outubro.

Durante os episódios, o casal visitaram diversos destinos encantadores como Jericoacoara, Paraíba, Barra Grande e Natal, e comemoram as inúmeras aventuras e experiências que viveram juntos ao longo do programa.

"A coisa que eu mais gosto na vida é viajar, conhecer novas pessoas, ouvir experiências, saber que o mundo é gigante e que tem muita gente diferente nele. Temos que aceitar, curtir e aprender com essas pessoas", disse Bruno. Já Sthéfany agradeceu pela oportunidade de viver tudo isso ao lado do amado. "Estar ao seu lado é muito especial, obrigada por me permitir entrar no seu programa", declarou ela, emocionada.

Na temporada, os telespectadores puderam acompanhar também um pouco da gestação de Sthéfany, que ainda carregava Aurora em sua barriga. Para fechar o programa com chave de ouro, no último episódio, eles recebem a mais nova integrante da família, que está com um mês.

Bruno De Luca e Sthéfany Vidal - Foto: Divulgação

Bruno e Sthéfany - Foto: Divulgação

