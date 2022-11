Sthéfany Vidal encanta ao mostrar Bruno De Luca ninando a filha: "Meus amores"

A noiva de Bruno de Luca mostrou um clique fofo do apresentador com a filha do casal, Aurora

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 15h03

Sthéfany Vidal encanta ao mostrar Bruno De Luca ninando a filha: "Meus amores" - Reprodução/Instagram