Após o nascimento da filha, Bruno De Luca viaja para a Islândia atrás de Aurora Boreal

Bruno De Luca(40) está vivendo mais uma viagem dos sonhos, e dessa vez ele embarcou para a Islândia em busca da Aurora Boreal.

Acostumado a rodar o mundo a trabalho, pela primeira vez, ele saiu do Brasil com o coração apertado, isso porque, a aventura aconteceu dias após o nascimento de Aurora, sua primeira filha com Sthéfany Vidal (28).

A viagem, que seria realizada pelo casal, já estava programa desde o ano passado, antes da descoberta da gravidez, por isso, Bruno viajou sozinho para cumprir o compromisso profissional uma semana após o nascimento da herdeira. Vivendo momentos mágicos com o fenômeno natural luminoso no céu, ele contou como tem sido a experiência.

"Essa viagem é uma parceria de trabalho fechada no ano passado, era pra eu vir com a Stéfhany, mas ela engravidou e para cumprir o trabalho, o combinado, nós dois conversamos e concordados em eu ir sozinho, só com a minha empresária. A expectativa era a neném nascer depois da viagem, no dia que eu estaria chegando de volta ao Brasil, mas demos a sorte da Aurora nascer antes do dia 08, data da ida, então eu consegui vir e a minha sogra ficou dando todo o suporte para Stéfhany até eu voltar", explicou.

Bruno está viajando na companhia da empresária, Vanessa, e também de um grupo de caçadores para encontrar a famosa Aurora Boreal. Aproveitando a linda viagem, ele deu detalhes da aventura. "Nunca tinha pensado em ver a Aurora Boreal. Sou muito friorento, eu evito viagens no frio, só vou mesmo para trabalho e essa oportunidade foi muito boa para eu vir e tentar caçar a Aurora Boreal. É muito diferente, os lugares são muito lindos e parece que você está em outro planeta", revelou.

O apresentador ainda explicou como funciona a caçada a Aurora Boreal e o cronograma da viagem. "É bem cansativo, tenho que fazer muitos stories de todo o trabalho realizado, cobrir toda a viagem, editar e postar, mas vale a pena. De dia vamos conhecendo os lugares e a noite, umas oito e meia, nove horas, a gente segue a caça, atrás da Aurora Boreal e nisso a gente já tem visto várias coisas lindas. É realmente emocionante estar vivendo tudo isso", completou.

Nas redes sociais, Bruno postou fotos ao encontrara a Aurora Boreal e falou sobre a aventura. "Minha caçada a Aurora Boreal na Islândia tá chegando ao fim, e eu tô muito feliz, muito grato a Deus por ter me dado esse presente da natureza, logo depois do nascimento da pessoa mais importante da minha vida: AURORA DE LUCA... A vida foi tão boa, que o nascimento, que tava previsto para acontecer entre os dias 19 e 21, acabou acontecendo dia 6, dois dias antes da data programada pra viagem. Assim, pude embarcar mais tranquilo, com a ajuda da minha sogrinha maravilhosa e da minha mulher guerreira, mãezona leoa, grande incentivadora e motivadora, mesmo quando meu coração apertava de saudades. Que venham os próximos desafios!!", escreveu.

