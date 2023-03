Boninho e Fátima Bernardes curtem almoço juntos no Rio de Janeiro

Boninho e Fátima Bernardes são flagrados durante almoço em um shopping no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 6

O diretor de TV Boninho (61) teve um almoço especial nesta segunda-feira, 6, ao curtir a companhia da apresentadora Fátima Bernardes (60). Os dois foram fotografados durante a refeição em um restaurante em um shopping no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que os dois trabalham juntos nos bastidores do program The Voice Brasil e The Voice Kids. Boninho é diretor na área de entretenimento da Globo e comanda os programas da emissora. Enquanto isso, Fátima Bernardes é a nova apresentadora dos programais musicais.

Há poucos dias, Fátima Bernardes confirmou que vai assumir o comando do The Voice Kids, que estreia nos próximos meses. “Eu não sei como vai ser isso minha gente! De casa já era uma emoção muito grande. Este processo é muito legal também, o fato de você, antes do programa ir ao ar, já fazer as entrevistas. Eu assistia aos ensaios, e é muito impressionante ver pessoas que no ensaio são uma e na hora do palco crescem, ou diminuem”, disse ela no programa Altas Horas, da Globo.

E completou: “Estou muito feliz de saber que este processo está chegando de novo. O visual da noite já foi voltado a ter um tipo de apresentação mais de festa para o público e, agora, é de tarde, com criança e fico imaginando o que vamos preparar para este momento. Mas, estou muito feliz mesmo”.

Fotos: Edson Aipim / AgNews