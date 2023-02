Bill Gates está namorando Paula Hurd: "Ela ainda não conheceu os filhos dele"

Uma fonte revela que o bilionário está em um novo relacionamento após dois anos desde o divórcio com sua ex mulher, com quem ficou 27 anos casado

Bill Gates (67) e Paula Hurd (60) estão namorando? Em uma entrevista com a People, uma fonte revelou que o co-fundador da Microsoft está em um relacionamento com Paula! Os dois foram fotografados juntos no Australian Open, no último mês, um do lado ao outro assistindo a final.

Há dois anos, Gates se separou de sua ex-mulher, Melind French Gates, após 27 anos de casados, e com quem teve duas filhas, Jennifer (26), Phoebe (20) e um filho, Rory, (23). O divórcio foi oficializado em agosto de 2021. A filha mais velha do casal está esperando seu primeiro filho com seu marido, Nayel Nassar.

Encerramento dos antigos relacionamentos e o início de algo novo:

Quando Gates e Melind estavam se separando, ele contou estar muito mal com a situação: "Eu tenho minhas razões e simplesmente não conseguia mais ficar em um casamento. A coisa estranha do COVID é que me deu a privacidade para eu fazer o que eu precisava fazer", explicou ele sobre como o isolamento fez ele mudar suas perspectivas em entrevista com a toFortune, após o divórcio. Já Paula foi casada com Mark Hurd, o CEO da compania de software, Oracle, até 2019, quando ele faleceu aos 62 anos. Os dois tiveram duas filhas, Kathryn e Kelly.

Poucos dias antes da nova revelação, a BBC perguntou à Gates se ele estava a procura de um novo amor, e o famoso respondeu: "Claro, eu não sou um robô". Seria essa uma nova história de amor?

Segundo o que a fonte contou à People: "Todo mundo sabe que o Bill Gates e a Paula hurd estão namorando, mas ela ainda não conheceu os filhos dele".