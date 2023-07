Bella Campos nega climão com José Loreto nos bastidores de Vai na Fé

Equipe de Bella Campos se pronuncia sobre rumores de climão com José Loreto e explica ausência dela nas festas do elenco

A atriz Bella Campos se pronunciou por meio de sua assessoria de imprensa ao ser alvo de rumores sobre a convivência com o ator José Loreto na novela Vai na Fé, da Globo. Nesta semana, os nomes deles surgiram em boatos de que ela não ia nas festas do elenco por causa de um climão do passado com ele. No entanto, a equipe da atriz negou os boatos.

A assessoria de imprensa dela conversou com o site Contigo! e informou que ela não foi nas festas por causa de sua rotina intensa de trabalho. “Não existe climão. A novela está com um ritmo intenso de gravação, principalmente nessa reta final e, em função disso, a Bella tenta estar presente nos encontros da turma sempre que possível, mas nem sempre dá”, informaram.

Vale lembrar que Bella Campos e José Loreto são alguns dos protagonistas da novela. Ela interpreta a jovem estudante Jenifer, e ele dá vida ao cantar Lui Lorenzo. Vai na Fé chegará ao ar fim no mês de agosto e será substituída por Fuzuê, nova trama das 7 da Globo.

Bella Campos curte passeio com o namorado

A atriz Bella Campos aproveitou uma folga na gravação de Vai na Fé para renovar o bronzeado na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ao lado do namorado, MC Cabelinho. Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto curtiram uma manhã ensolarada ao ar livre.

Na ocasião, a artista ostentou seu corpaço escultural ao aparecer só de biquíni fininho enquanto curtia o momento de relaxamento. Ela foi vista se bronzeando com o bumbum para cima em uma espreguiçadeira e também se trocando. Logo depois, Bella e Cabelinho foram vistos indo embora da praia de mãos dadas.

