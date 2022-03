Band se pronuncia após vazamento do vídeo de morador de rua espancado por personal trainer

Em nota, emissora deixou claro que repudia o compartilhamento do vídeo do morador de rua

A Band se pronunciou sobre o vazamento do vídeo do morador de rua Givaldo Gomes.

Em nota, a emissora esclareceu e explicou que a entrevista feita com o homem - espancado e acusado por um personal trainer de ter estuprado a esposa do profissional de educação física - não foi ao ar.

"Diante da repercussão do vídeo que circula na internet de uma entrevista do morador de rua que foi espancado por um personal trainer que o acusa de ter abusado sexualmente de sua esposa, a Band esclarece que essa entrevista não foi ao ar. Trata-se de um trecho de uma gravação que vazou do sistema interno da emissora de maneira ilegal e mal-intencionada", comunicaram.

A Band revelou que está tomando medidas contra os responsáveis pelo vazamento do vídeo. "Foi aberto um processo de investigação a fim de descobrir o responsável, que será devidamente punido. A Band repudia o compartilhamento do vídeo", declararam.

