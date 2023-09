Atriz defende temática LGBTQIA+ em De Volta aos 15: "Essas relações existem"

Em entrevista à CARAS Brasil, Amanda Azevedo falou sobre desenvolvimento de sua personagem em De Volta aos 15 e sucesso de trama LGBTQIA+

Um dos destaques da série De Volta aos 15, da Netflix, a atriz Amanda Azevedo afirmou que levara temáticas LGBTQIA+ para as grandes produções é importante para representar jovens que ainda estão descobrindo a sexualidade. Em entrevista à CARAS Brasil, ela conta como tem acompanhado a repercussão de seu trabalho com o público.

"Essas relações nessa fase [adolescência] existem, fazem parte do processo de desenvolvimento e amadurecimento, então é importante que elas estejam nas telas para os adolescentes se reconhecerem, e compreenderem, se acolherem. Assim como também é importante pro público no geral ter essas referências", declarou.

A artista completou dizendo que, desde que sua personagem passou a protagonizar uma trama lésbica na série, ela acabou recebendo muitas mensagens de outras jovens que se identificaram com o processo.

"Recebi mensagens de meninas que estavam assistindo em família a série e ficaram emocionadas, que se identificaram e sentiram ser um começo para abrir esses diálogos em casa", revelou.

Na primeira temporada, Luiza é apresentada como o típico clichê adolescente da garota popular que acaba provocando inveja e desejo em outros colegas da escola. No entanto, na nova temporada da série, a menina se mostra mais rebelde e disposta a viver novas experiências.

"Quando vi o roteiro fiquei muito empolgada como atriz, para trabalhar na nova versão dela e vivenciar seu desabrochar, que se manifesta no visual, no comportamento e também na sexualidade. Acho que fez muito sentido no processo dela de auto descoberta e foi rico pra mim explorar essas novas camadas e desejos", afirmou.

REPERCUSSÃO DA SÉRIE

Renovada para uma terceira temporada, De Volta aos 15 tem cativado cada vez mais fãs nas redes sociais. Amanda conta que o romance de Luiza e Bruna fez dobrar o número de admiradores, com toda a torcida pelo casal. "A série tem muitos fãs engajados, eu acho demais porque fazemos o projeto pra ter essa troca", lembra.

"Recebi muitos vídeos, montagens, imagens de pessoas de outros países, é incrível. Minha personagem chamou bastante atenção pela transformação, tive dois vídeos viralizados, ela virou a crush da internet, fiquei muito feliz. É apaixonante mesmo acompanhar pessoas que estão em processo de mudança, elas ficam mais radiantes, assim torcemos por elas", completou.

Ainda engatinhando em sua carreira artística, Amanda, que está se preparando para a 3ª temporada da série, confessou que tem desejo de estrear na TV aberta e no cinema. "Estou com alguns projetos independentes em andamento, principalmente de teatro que quero muito voltar. Estou atrás de ganhar experiência, tenho muita vontade de fazer novela e cinema", disse ela, que acumula mais de 90 mil seguidores no Instagram.