Klara Castanho celebra seu aniversário nos bastidores de série da Netflix

Klara Castanho aparece toda animada ao comemorar o seu aniversário nos bastidores da série 'De Volta aos 15'

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 12h04

A atriz Klara Castanho está em festa! Ela acaba de completar 22 anos de idade e ganhou uma festa de aniversário nos bastidores da série De Volta aos 15, da Netflix. Nas redes sociais, ela apareceu toda feliz ao comemorar o momento com seus colegas de elenco.

O ator João Guilherme foi o responsável por mostrar o vídeo do momento em que o elenco cantou 'Parabéns' para Klara no camarim. Inclusive, Maisa Silva apareceu nas imagens com eles.

“Amamos você, Klara Castanho! Esse anjinho de luz está completando 22 anos hoje”, disse ele na legenda do vídeo.

Maisa Silva celebra volta aos bastidores de De Volta aos 15

Recentemente, Maisa Silva usou suas redes sociais para celebrar o retorno aos bastidores de De Volta aos 15, que começou a produção de sua segunda temporada.

A atriz publicou uma série de imagens onde ela exibe alguns desses bastidores, entre eles uma foto da capa de seu roteiro e do tênis que compõe o look da sua personagem.

"Tá na hora de coltar no tempo, anitinha malukinha", escreveu ela na legenda do post em questão.

