Atriz de "Sex And The City" revela que não foi convidada para participar de "And Just Like That" e detona a série

Kim Cattrall, a Samantha de "Sex And The City", falou que não foi convidada para participar do spin-off "And Just Like That"

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 21h29

Após muita especulação sobre a falta da personagem Samantha no spin-off de Sex And The City, And Just Like That, a atriz Kim Cattrall (65) abriu o jogo sobre sua ausência na nova série.

Em entrevista para a revista americana Variety, a intérprete de Samantha que recusou a participar do terceiro filme de Sex And The City em 2017, contou que o convite para participar da nova série nunca chegou.

"Meus sentimentos estavam claros depois de um possível terceiro filme, então eu descobri [sobre "And Just Like That"] como todo mundo - pelas redes sociais", contou a atriz.

Kim ainda teceu críticas em relação a nova série, afirmando que boa parte do roteiro da produção, era o que apareceria no terceiro filme de Sex And The City. " A série é basicamente o terceiro filme. Isso é o quão criativo foi", criticou Cattrall.

O produtor da série já havia afirmado que ela não iria participar de uma possível segunda temporada e que ela não teria sido chamada para And Just Like That porque "ela falou as coisas que falou", se referindo as suas brigas com a protagonista Sarah Jessica Parker (56).

Na primeira temporada da série And Just Like That, a ausência da personagem Samantha é justificada com a afirmação de que ela estaria trabalhando em Londres.