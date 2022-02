Produtor de ‘Sex and The City’ descarta volta de personagem querida para nova temporada: ''Nenhuma expectativa''

Produtor de 'And Just Like That', continuação de ‘Sex and The City’, descarta retorno de personagem querida pelos fãs na possível nova temporada

Redação Publicado em 15/02/2022, às 11h00

Infelizmente, temos uma notícia triste para os fãs da série Sex and The City!

O produtor-executivo e criador de And Just Like That, continuação do seriado que conquistou o mundo, descartou qualquer chance de retorno da atriz Kim Cattrall (65), a Samantha Jones, para uma possível 2ª temporada da produção.

“Não. Assim como jamais foi considerada sua participação em ‘And Just Like That’, porque ela falou as coisas que falou”, afirmou ele para a Variety. "Só faço pensamentos mágicos na ficção. Você deve respeitar as palavras das pessoas e, sendo um produtor sábio, não deve se colocar em roubadas. Como pensamento mágico, seria ótimo ter a Samantha de volta. Não tenho nenhuma expectativa real de volta da Kim Cattrall”, continuou o produtor.

De acordo com ele, a atriz recusou todos os convites para voltar à franquia após o filme Sex and the City 2 (2010), por conta de suas desavenças com a atriz Sarah Jessica Parker(56).