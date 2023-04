Atriz de Chiquititas, Renata Del Bianco relembra affair com ator da novela: 'Pisou em mim'

Renata Del Bianco relembra affair com Pierre Bittencourt e fala sobre conteúdo em plataforma adulta: 'Mudou minha vida'

A atriz Renata Del Bianco ficou conhecida na década de 1990 quando atuou na novela Chiquititas. Agora, ela relembrou um affair que viveu com o ator Pierre Bittencourt na época das gravações da novela infanto-juvenil. “Teve um trelelê entre eu e o Pierre, sim. Eu era muito apaixonada pelo Pierre, mas ele só pisou em mim... Me disse que eu era menina de ficar e não de namorar”, disse ela em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT.

Além disso, ela comentou sobre o fim do seu casamento recentemente. “Teve traição da minha parte: eu traí. Terminou nosso casamento por causa disso”, afirmou ela, que ainda completou: “Estou há três meses sem auxílio nenhum e eu era totalmente dependente dele. No casamento nós não estávamos trilhando o mesmo caminho. Se tornou um relacionamento tóxico para os dois”.

Por fim, Renata contou sobre as fotos que posta em uma plataforma de conteúdo adulto. “O Onlyfans trouxe a liberdade que eu estava esperando e a possibilidade de planejar o futuro. No site mostro meus ensaios sem censura. Mudou a minha vida”, afirmou.

A entrevista com Renata Del Bianco será exibida nesta quarta-feira, 12, no programa Fofocalizando, do SBT, a partir das 15h20.

Renata Del Bianco exibe bronzeamento

Há pouco tempo, a ex-Chiquititas Renata Del Bianco esbanjou toda a sua boa forma ao colocar o bronzeado em dia. No feed de seu instagram a atriz compartilhou uma sequência de registros que deixou os fãs de queixo caído.

Nas imagens, a atriz aparece de frente para um espelho completamente nua, usando apenas a parte de cima do biquíni para exibir o resultado do bronzeamento artificial. Ela ainda esbanjou o corpaço ao deixar em evidência a barriga sequinha e a cintura fininha.