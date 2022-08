Atores de Bridgerton surgem juntinhos nos bastidores das filmagens: ''Ansiosa''

Luke Newton, Nicola Coughlan e Phoebe Dynevor animaram os seguidores ao posarem juntos nos bastidores da terceira temporada de Bridgerton

Nesta quarta-feira, 31, a Netflix divulgou fotos dos bastidores das gravações da terceira temporada de Bridgerton. Os atores Luke Newton, Nicola Coughlan e Phoebe Dynevor surgiram juntos e animaram os fãs.

Nas imagens, o casal, que terá destaque na nova sequência de episódios, posou lado a lado com roupas casuais e sapatos divertidos. Quem também chamou a atenção foi a intérprete de Daphine, que fez careta atrás dos colegas de trabalho.

"Não me decepcione dona netflix", pediu uma internauta; "Isso não é um treinamento, meu amores vem aí", comentou outra; "Perfeição em uma foto", elogiou uma terceira; "As sandálias meu pai", brincou mais uma.

Vale lembrar que a Netflix anunciou o início das gravações da terceira temporada de Bridgerton no final do mês de julho. Ainda não foi confirmado uma data de lançamento da série no catálogo da plataforma de streaming.

TERCEIRA TEMPORADA DE BRIDGERTON SERÁ FOCADA EM PENÉLOPE E COLIN

A Netflix anunciou que a terceira temporada de Bridgertonfocará no casal Colin (Luke Newton) e Penelope (Nicola Coughlan). A notícia surpreendeu os fãs da saga, já que a plataforma de streaming mudou a ordem dos livros de Julia Quinn, nos quais a série é baseada.

