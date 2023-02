Ator mirim baiano relembra teste para protagonista de novela da Globo: 'Chorei'

Aos 9 anos, Levi Asaf viverá Marcelino em Amor Perfeito, nova trama das 18h da Globo

Com apenas 9 anos, o ator baiano Levi Asaf já enfrenta uma grande responsabilidade: viver um protagonista mirim em uma novela da Globo. O pequeno interpreta Marcelino em Amor Perfeito, trama que substituirá Mar do Sertão na programação da emissora, e conta sua reação ao descobrir que havia sido aprovado no teste. "Fiquei tão feliz, chorei, pulei demais."

"Quero agradecer a todos por me chamarem pra essa novela, estou amando demais, estou num sonho, não quero nunca acordar, e vou me esforçar muito pra gravar e fazer bonito", diz. Natural de Juazeiro, na Bahia, Asaf já havia encantado o público ao viver o Pequeno Príncipe nos palcos dos teatros e, agora, morando em Campinas, São Paulo, com a família, já se identifica com o novo personagem.

"Eu acho o Marcelino muito legal, sonhador, amoroso. Ele sempre pensa o que vai fazer, ele é muito inteligente, sabe? E eu sou muito inventor como ele", descreve. Na trama, Marcelino será separado de seus pais, Marê (Camila Queiroz) e Orlando (Diogo Almeida) e será criado pelos religiosos da Irmandade de São Jacinto dos Clérigos.

Para a atriz, a nova personagem será desafiadora, já que nunca fez nada parecido antes. "A gente está falando sobre uma jovem mulher que quebra todas as barreiras da sociedade, dos comportamentos da época, sendo muito fiel aos seus valores, à sua essência e àquilo que ela acredita que seja correto."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

NOVELA DA GLOBO SERÁ INSPIRADA EM OBRA DOS ANOS 1950

A trama é ambientada entre as décadas de 1930 e 1940, em Águas de São Jacinto, uma cidade fictícia do interior de Minas Gerais. A história de Duca Rachid e Júlio Fischer foi inspirada na obra Marcelino Pão e Vinho, do autor José Maria Sánchez Silva, publicada pela primeira vez no começo dos anos 1950.

A previsão de estreia da trama é para o mês de março e além de Asaf, Almeida e Queiroz, estarão no elenco nomes como Mariana Ximenes, Thiago Lacerda, Babu Santana, Carmo Dalla Vecchia, Carol Castro, Isabel Fillardis, Lucy Ramos, Paulo Betti e Zezé Polessa.