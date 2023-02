Ator de As Five fez teste para Amor Perfeito, nova novela das seis: 'Recebi aprovação'

Ellzio Vieira quase foi escolhido como protagonista da nova novela da Globo; ele entrou na segunda temporada da série As Five, disponível no Globoplay

Ellzio Vieira fez teste para Amor Perfeito, a nova novela das seis da Globo. Ele atuou na série As Five e é namorado de Mariana Sena (27), a Lorena de Mar do Sertão. "Recebi aprovação", revelou o ator em conversa com a CARAS Brasil durante o Carnaval na Sapucaí.

O ator nasceu e foi criado em uma comunidade em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ele não é um estreante nas telinhas. Além de As Five, Ellzio começou a fazer arte em um projeto social e fez a série Segunda Chamada (2019) e uma participação em Carcereiros (2018). Ele também esteve no elenco de filmes como Tudo que Aprendemos Juntos (2015), protagonizado por Lázaro Ramos (44), e trabalhou com Heslaine Vieira (27) e Cao Hamburger (60) na série Pedro & Bianca (2012), na TV Cultura.

"Tinha rolado aprovação por parte da direção, ainda faltava uma última... Mas acho que por uma escolha deles acabou não rolando. Eles aprovaram e ficou uma janela de tempo, e eu tinha outros projetos em andamento que precisava dar resposta, então como senti que lá não ia rolar, eu fui para outro", revelou ele, que fará uma série para a Netflix, mas ainda não revelou o nome.

Ellzio também precisou lidar com a repercussão de que seria o protagonista do novo folhetim das seis, mas que no final não deu certo. "Eu sou muito pé no chão [...] Quando saíram as reportagens eu já sabia que não, alguém pegou a notícia bem atrasada", desabafou o ator.

O artista também contou que a terceira temporada de As Five já foi gravada. A segunda temporada da série foi lançada em 8 de fevereiro e está disponível no Globoplay. O elenco principal é formado por Lica (Manoela Aliperti), Daphne Bozaski (Benê), Tina (Ana Hikari), Keyla (Gabriela Medvedovski) e Ellen (Heslaine Vieira). Na trama, Ellzio é Glauber e faz parte do núcleo de Tina.