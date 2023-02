Atriz de As Five já criticou Globo por ato racista na emissora; relembre a polêmica

Atriz de As Five não se intimidou e expôs situação racista dentro da própria TV Globo

A atriz Ana Hikari (28) tem se tornado um dos grandes representantes da cultura amarela presentes na mídia brasileira. Destaque As Five, série do Globoplay derivada de Malhação, a jovem tem usado sua voz para expor situações racistas em sua rotina e até mesmo dentro da própria TV Globo.

No último ano, por exemplo, Ana soltou o verbo após a emissora carioca exibir uma cena problemática envolvendo a cultura oriental na novela Cara e Coragem. Ao ver imagens de um capítulo onde Paolla Oliveira e Marcelo Serrado aparecem usando roupas e acessórios orientais, ela não economizou na crítica.

"Pat e Moa serão convocados para uma nova gravação em 'Cara e Coragem'. Desta vez, eles serão os dublês de ação de ninguém mais, ninguém menos que Ana Clara e Bruno de Luca, num set todo inspirado na cultura oriental. Eu já amei", diza a publicação da emissora.

Em seu perfil do Twitter, Hikari criticou a empresa em que trabalha por incentivar e promover preconceito contra pessoas amarelas. Ela afirmou que a atitude da emissora era racismo e se sente constrangida com a situação.

"Esse 'emoticon' é a minha foto do crachá de atriz contratada da casa cada vez que a empresa faz uns yellowface/whitewashing/abordagens racistas e eu tenho que fingir que ta tudo certo", escreveu, usando o termo "yellow face", utilizado quando pessoas brancas tentam interpretar pessoas asiáticas através de estereótipos racistas .

Nas redes sociais a postagem de Hikari ganhou repercussão e muitos internautas aproveitaram para reforçar o posicionamento da atriz. "Cadê a representatividade amarela? Temos atores e atrizes amarelas talentosíssimas!", disse uma pessoa.

"Cultura dos outros não é fantasia não, viu?! Existem centenas de atores amarelos chineses (e dublês também, diga-se de passagem), que poderiam fazer "participação especial". Errou rude novamente! Yellowface é racismo escancarado e normalizado", reagiu outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)