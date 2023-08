Ator de “Stranger Things”, Noah Schnapp revela que papel na série o ajudou a entender sua sexualidade

Noah Schnapp, intérprete do personagem Will na série “Stranger Things”, comentou sobre sua sexualidade em entrevista

Nesta terça-feira, 8, Noah Schnapp comentou em entrevista sobre a relação de sua sexualidade e seu personagem na série “Stranger Things”, Will. O ator disse à revista americana Variety que a série da Netflix o ajudou a entender e abraçar sua sexualidade.

Sempre houve muito debate se o personagem Will era gay ou não. Porém, foi o próprio Noah que confirmou a sexualidade do seu personagem em uma entrevista de 2022. “Ele é gay e ele ama o Mike”, disse o ator na época.

Sobre se entender como um homem gay, Noah dá créditos ao seu personagem da série: “Quando eu totalmente abracei o fato de o Will ser gay, fui em uma velocidade exponencial até me aceitar”.

“Eu estaria em um lugar totalmente diferente se eu não tivesse o Will para interpretar, para abraçar e para me ajudar a me aceitar. Eu acho que se eu nunca tivesse feito esse personagem, eu provavelmente ainda estaria no armário”, ainda comentou o astro da série.

Em janeiro deste ano, Noah publicou em seu TikTok um vídeo em que anunciava sua sexualidade.“Quando finalmente contei aos meus amigos e família que era gay depois de ficar 18 anos assustado no armário e tudo que eles disseram foi ‘nós sabemos’”, brincou ele no vídeo. Ainda na legenda da postagem, o ator ainda fez o paralelo com seu personagem: “Acho que sou mais parecido com o Will do que eu imaginei”.

Antes de contar para toda a internet, Noah revelou sua sexualidade para seus familiares e amigos próximos. Entre eles estava sua melhor amiga e colega de trabalho em “Stranger Things”, Millie Bobby Brown. O astro contou que fez uma chamada de vídeo durante uma festa para contar para ela. “Eu falei, tipo: ‘Millie, eu sou gay’. E ela respondeu: ‘Oh Schanpp, você finalmente me contou’”.

Quem também participou da entrevista foram os irmãos Matt e Ross Duffer, que são os criadores da série. “Era difícil não se importar imediatamente com aquela criança na vida real, e o mesmo de aplica para a série”, comentou Matt sobre a atuação de Noah.

Os criadores da série ainda ressaltaram que a sexualidade do personagem Will não foi impactada por Noah na vida real. “Eu não sabia até ele se assumir. Eu descobri quando todo mundo descobriu pela internet”, comentou Matt Duffer.

Os irmãos Duffer ainda revelaram que Will terá um papel importante na trama da quinta e última temporada de "Strager Things". “O Will realmente rouba a cena de novo na quinta temporada. Esse arco emocional para ele é o que nós sentimos que vai amarrar toda a temporada. Will está acostumado em ser o jovem, o introvertido, o que está sendo protegido. Então parte da sua jornada, não apenas sua sexualidade, é o Will se entendendo como um jovem adulto”.

Noiva!

O elenco de "Stranger Things" está cheio de novidades na vida pessoal. Ainda este ano, a atriz Millie Bobby Brown, que interpreta a protagonista Eleven, anunciou em suas redes sociais que está noiva.

A atriz de 19 anos irá se casar com Jake Bongiovi, filho do cantor Jon Bon Jovi. O anúncio foi feito com uma foto em preto e branco do casal se abraçando e Millie mostrando o luxuoso anel de noivado.